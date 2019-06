Exclusief voor abonnees 427.859 buitenlandse chauffeurs geflitst 17 juni 2019

Afgelopen jaar zijn in ons land 427.859 buitenlandse bestuurders betrapt op snelheidsovertredingen. Een stijging met meer dan 60% tegenover de 264.887 bekeuringen van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Justitie. In totaal zijn vorig jaar 3,74 miljoen chauffeurs op de bon gevlogen. Niet-Belgen waren dus goed voor meer dan één op de tien flitsboetes. Ook het innen gaat vlot, zegt mobiliteitsminister François Bellot (MR). "Want dankzij een Europese richtlijn kunnen we buitenlandse overtreders nu identificeren en de boetes naar hen zenden."