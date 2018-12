420.000 pakjes per dag bij bpost 18 december 2018

Kerstshoppen doen we vooral online: bpost verwacht deze week meer dan 420.000 pakjes per dag te behandelen, met uitschieters tot 450.000. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het ook al om een record. De drukke periode begon volgens bpost opvallend vroeg dit jaar, onder meer door de gestegen populariteit van Black Friday en Cyber Monday, eind november. Om alles in goede banen te leiden, worden 900 extra tijdelijke medewerkers gerekruteerd. Daarnaast kan bpost al rekenen op een netwerk van vijf sorteercentra en 13.000 postbodes. Volgens het bedrijf wordt 95% van hun pakjes binnen de 24 uur geleverd.