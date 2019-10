Exclusief voor abonnees 42 veroordelingen later: 4 jaar cel voor wegpiraat 12 oktober 2019

00u00 0

Voor Geert V. wordt zijn de 42ste veroordeling het einde van zijn carrière als wegpiraat . Of toch als het van politierechter Peter D'Hondt afhangt. Hij gaf de man uit Hamme een gevangenisstraf van vier jaar voor sturen tijdens een rijverbod en het niet afleggen van zijn examens. Enkele maanden geleden werd hij ook al veroordeeld voor een levenslang rijverbod, dat hij gewoon naast zich neerlegde. "Ik kreeg een telefoon van mijn baas om de auto enkele straten te verzetten", aldus V. "Net dan werd ik betrapt door de politie. Ik had echt niet de intentie om nog verder te rijden. Ik weet dat het niet mocht, maar ik werd onder druk gezet." De man is zeker niet aan zijn proefstuk toe. In verscheidene rechtbanken werd hij al veroordeeld voor tal van verkeersovertredingen, maar elk rijverbod legde hij gewoon naast zich neer. Naast de vier jaar cel wacht hem ook nog een boete van 8.000 euro en het zoveelste levenslange rijverbod.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen