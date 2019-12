Exclusief voor abonnees 42. Rik Torfs: Man van de chirurgische precisie Plaats 42: Rik Torfs Redactie

23 december 2019

00u00 0

Overduidelijk man. Zonder discussie blank. Al een dagje ouder. Rik Torfs (63) heeft in deze tijden alles tegen en vindt dat geweldig. Van een groot gebrek maakt hij een nog ruimere deugd. Want deze blanke man is niet bang. Niet bang om tweets in de ether te gooien die even het stof uit de kussens kloppen. Gisteren nog: "Therapeuten zeggen vaak dat je moet opkomen voor jezelf. Maar het allerbeste voor jezelf is iemand ánders gelukkig maken." Voilà, daarmee weten de therapeuten het ook weeral. Zoals ook de conservatieven (én progressieven), politici (én kiezers), de pessimisten (én de optimisten) dit jaar stof tot nadenken kregen. Niet met de bulderstem en het botte mes, daar hebben we andere kerels voor. Rik Torfs is de man van de chirurgische precisie, de schrijver die zonder orgaanschade het mesje in een abces kan zetten. Zo opereert hij drie keer per week in uw krant. Met veel zalfjes en pijnstillers, woorden van troost. Maar zodra de patiënt genoegzaam denkt dat hij van elke dwaling en ondeugd genezen is, zet Torfs weer een krasje. Raak. (NV)

