42.000 nieuwe jobs in één jaar tijd 06 april 2018

00u00 0

In een jaar tijd zijn er in ons land bijna 42.000 jobs bijgekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. "De stijging zit voor meer dan 90% bij voltijdse en deeltijdse jobs van meer dan tweederde", vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). De RSZ heeft de cijfers vrijgegeven voor het vierde kwartaal van vorig jaar. Er kwamen 41.961 banen bij ten opzichte van een jaar eerder. Bij het kabinet van De Block stellen ze vast dat de lijn al een tijdje naar omhoog gaat. "Sinds de start van de regering-Michel zijn er in totaal 143.233 jobs bijgekomen." De Open Vld-politica ziet in de cijfers het bewijs dat de taxshift van de regering-Michel nieuwe banen oplevert. Het grootste deel van de nieuwe jobs vinden we terug in de private sector, die groeit namelijk met 36.549.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN