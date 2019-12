Exclusief voor abonnees 41. Stig Broeckx: Vlaanderens hoop in bange dagen Plaats 41: Stig Broeckx Redactie

23 december 2019

00u00 0

"We trekken ons heel erg op aan het verhaal van Stig Broeckx. Hij was ook afgeschreven en kijk nu." Aan het woord op 8 oktober in deze krant: de ouders van Mila (3), een kleuter getroffen door een hersenbloeding. Een mama over de coma van haar zoon na een val: "We blijven nuchter, maar we houden ons sterk door het verhaal van Stig Broeckx." Stig (29) geeft Vlaanderen hoop in bange dagen. Het is nu ruim drie jaar nadat de wielrenner vreselijk ten val kwam, veroordeeld werd tot een vegetatief bestaan en na een halfjaar coma weer ontwaakte. Wie hem ontmoet, spreekt van een mirakel. Ook omdat hij altijd goedgezind - twinkelende ogen, brede glimlach - z'n dagen plukt. Geen bitterheid, maar liefde voor het leven dat hem rest en waarin hij dit jaar ook opnieuw de liefde vond. In wielerjargon mag een flandrien nooit positief zijn, maar voor een levenskunstenaar is optimisme het hoogste goed.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Stig Broeckx