41 seconden 20 april 2018

Langer had Club Brugge gisteren niet nodig om te scoren tegen Charleroi. De treffer van Wesley - via de rug van Ilaimaharitra - was de snelste in de geschiedenis van play-off 1. De spits van Club Brugge deed vier seconden beter dan de vorige recordhouder, Andy Najar. (KDZ)