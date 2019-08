Exclusief voor abonnees 41% blijft in België voor korte reizen 10 augustus 2019

Roland Duchâtelet is niet de enige die kiest voor verlof in eigen land, want de thuisvakantie wint aan populariteit. Voor korte tripjes - één tot drie nachten - blijft 41% in eigen land, zo blijkt uit cijfers van Statbel. Frankrijk (22%) en Nederland (14%) volgen op de tweede en derde plaats. Wie er vier of meer nachten op uittrekt, kiest vooral voor Frankrijk (26%), maar ook daar blijft België populair. Samen met Spanje staat ons land op een gedeelde tweede plek, beide landen zijn goed voor 14% van de vakanties. Het zijn vooral die langere reizen in België die steeds vaker geboekt worden. Het aantal steeg in 2018 met liefst 41%. Kortere 'staycation'-tripjes namen afgelopen jaar met 11% toe. (BCL)