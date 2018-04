40 03 april 2018

Zoveel jaar is het geleden dat er een jongere renner dan Mads Pedersen op het podium van de Ronde van Vlaanderen belandde. De Deen, die alleen Niki Terpstra voor zich moest dulden, was zondag 22 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud. Op 9 april 1978 was de Duitser Gregor Braun welgeteld vijf dagen jonger toen hij derde werd achter Walter Godefroot en Michel Pollentier in de 62ste editie van de Ronde van Vlaanderen. Bijkomend detail: Pedersen is de eerste Ronde-debutant op het podium sinds de Italiaan Dario Pieri met zijn tweede plaats in 2000 achter Andrei Tchmil. (GLA)