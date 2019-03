4000 euro voor eerste kistje aardbeien 21 maart 2019

De Coöperatie Hoogstraten heeft het nieuwe seizoen voor groente en fruit van eigen bodem geopend. Daarbij werd de eerste symbolische kist Hoogstraatse aardbeien voor 4.000 euro geveild. Het bedrijf Delidis uit Gierle ging ermee aan de haal. Er werd 500 euro per bakje van 500 gram neergeteld. De coöperatieve veiling verdubbelde het bedrag tot 8.000 euro en schonk het aan het goede doel Ups en Downs, een vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis of chronische depressie. Verder maakte Hoogstraten bekend dat ze in 2018 een productomzet van 222 miljoen euro draaide. Er werden in totaal 78,3 miljoen kilo tomaten, 29,4 miljoen kilo aardbeien en 24,4 miljoen kilo paprika's verhandeld.