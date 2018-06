400 pleegkinderen vieren mee 12 juni 2018

De Rode Duivels lieten zich gisteren in de feestvreugde na de 4-1-zege omringen door een 400-tal pleegkinderen. Onder de slogan 'Devilish +Pact' willen de Belgische internationals samen met Pleegzorg Vlaanderen en het Franstalige equivalent Familles d'Accueil zo de sociale rol van pleeggezinnen in de verf zetten, opdat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, toch steeds een andere warme en veilige thuis zouden kunnen vinden. (BF)

