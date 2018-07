400 migranten meer omgekomen op zee dan gedacht 04 juli 2018

Het aantal migranten dat dit jaar op de Middellandse Zee om het leven is gekomen of vermist raakte, ligt 40 procent hoger dan aanvankelijk gedacht. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het agentschap van de VN gelooft dat sinds januari al 1.405 mensen omkwamen, zo'n 400 meer dan eerst ingeschat. Bij drie schipbreuken op 19 en 20 juni stierven nog 215 vluchtelingen. Ook voor de kust van Libië verdronken deze week nog eens 218 migranten. Tien procent van de bootvluchtelingen die zich via dat land aan de oversteek hebben gewaagd, kwamen om of zijn vermist. Volgens denktank ISPI gaat het om het hoogste percentage "sinds overheden in 2016 accuraat begonnen te registreren". (FT)

HLN