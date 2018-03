400 medicijnen onbeschikbaar 21 maart 2018

De Algemene Pharmaceutische Bond telt bijna 400 geneesmiddelen die momenteel niet beschikbaar zijn op de markt, omdat er geen voorraad meer is. Enkele van de medicijnen die niet op voorraad zijn, kunnen vervangen worden door generische alternatieven. De apothekers willen graag het recht hebben om de patiënt onmiddellijk een alternatief voor te stellen, zonder via een arts te moeten passeren. Over dat onderwerp wordt gesproken met het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).