400 keer per dag hapt een hond. En 't is bijna altijd de schuld van het baasje Redactie

00u00 23 ThinkStock De Krant Elk jaar worden 1 kind op de 40 en 1 volwassene op de 100 in ons land gebeten door een hond. Goed voor ongeveer 150.000 beten per jaar of meer dan 400 per dag. Gelukkig is slechts een erg klein deel van de incidenten ernstig, stellen experts. "Er vallen meer mensen van de trap." En bovendien is er doorgaans maar één schuldige: de mens 'achter' de hond.

Goed nieuws voor dierenliefhebbers, eerder deze week: Uscko, de Mechelse herder die twaalf kinderen beet op de speelplaats van een school in het Limburgse Paal (Beringen), kreeg geen spuitje en mocht terugkeren naar z'n baasje. Het zag er nochtans even anders uit, toen de viervoeter meegenomen werd in afwachting van een beslissing van de burgemeester en een gedragsspecialist. Hun oordeel: Uscko deed niets anders dan álle honden die al eens 'happen' als ze in een hoekje gedreven worden, ze in paniek zijn of iets hen niet zint. Dat gebeurt, zo blijkt uit de cijfers, heel erg veel. "Alle dagen zie ik honden die iemand gehapt of gebeten hebben", zegt gedragsdierenarts Tiny De Keuster. "Wereldwijd wordt elk jaar zo'n 1,5% van de mensen gebeten door een hond. Volwassenen iets minder, kinderen iets meer. In ons land is dat niet anders. Dat lijkt veel, maar het aantal huishoudelijke accidenten waaraan géén hond te pas komt, ligt veel hoger, hoor."

