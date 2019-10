Exclusief voor abonnees 400 euro bovenop pensioen voor wie rusthuisfactuur niet kan betalen Welzijn 01 oktober 2019

Vlaanderen investeert de komende vijf jaar 1,4 miljard extra in Welzijn. De uitdagingen zijn er dan ook niet min. De wachtlijsten voor mensen met een handicap moeten worden weggewerkt. Er is nood aan meer plaats in de jeugdhulp en meer aanbod voor mensen met psychische problemen. Bovendien komt er een nieuw zorgbudget voor ouderen die moeite hebben om de rusthuisfactuur te betalen: zo komt er een tegemoetkoming tot 400 euro bovenop het pensioen van mensen in een rusthuis, in functie van hun inkomen. Jambon I wil ook zorgen voor meer personeel per rusthuisbed en een strengere controle op de dagprijzen invoeren. Hetzelfde verhaal in de kinderopvang: extra plaatsen en meer flexibiliteit om de combinatie werk-gezin haalbaarder te maken.

