400 demonstranten op 'zwarte mars'

21 oktober 2019

Gisternamiddag zijn zo'n 400 mensen door Brussel getrokken in een zogenaamde 'zwarte mars' tegen de voorwaardelijke vrijlating van kinderontvoerders als Michel Lelièvre en Marc Dutroux. De optocht kwam er exact 23 jaar na de witte mars die op 20 oktober 1996 zo'n 300.000 mensen lokte, na de arrestatie van Dutroux. "We gaan niet akkoord met zijn vraag om vrij te komen", zegt organisator Daniel Bauweraerts. "Dat soort mensen mag niet meer op straat rondlopen, voor de veiligheid van onze kinderen." De deelnemers liepen van het Noord- tot het Centraal Station, waar toespraken werden gehouden en betogers knuffels achterlieten. Ook de vader van de vermoorde Stacy Lemmens nam er even het woord. "Dutroux zou herbeginnen en zich opnieuw aan kinderen vergrijpen", zei hij. De organistoren zeggen dat nog meer acties zullen volgen. (JCV)

