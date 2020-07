Exclusief voor abonnees 400 betogers toegelaten tegen hoofddoekenverbod, maar dat worden er 1.200 06 juli 2020

00u00 0

Op de Kunstberg zijn gisternamiddag 1.200 mensen samengekomen om te protesteren tegen het hoofddoekenverbod. De actie kwam er nadat vijf studentes van de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer van het Grondwettelijk Hof ongelijk hadden gekregen in hun strijd tegen het hoofddoekenverbod in de school. De politie had toestemming gegeven voor een betoging van 400 mensen - sinds 1 juli mogen evenementen buiten met maximaal 400 aanwezigen doorgaan. Omdat het er veel meer werden, besloten de ordediensten om de massa op te delen in drie groepen, om de maatregelen zo goed mogelijk te respecteren. "Als die drie groepen geen contact hadden met elkaar, dan is dat gezien de omstandigheden een goede oplossing", aldus viroloog Marc Van Ranst.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen