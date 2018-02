400 Belgen geven bankcodes aan oplichters 24 februari 2018

Al 400 Belgen zijn volgens de politie opgelicht door 'televerkopers' die fraude plegen met de digipas. Dat is het apparaatje waarmee je aan online bankieren kan doen. De oplichters doen zich voor als medewerkers van instellingen zoals de EU of de Nationale Bank. Je krijgt een schadevergoeding, zeggen ze, en dus moet je je digipas erbij nemen. Ze vragen alle codes - behalve je pincode. Dat wekt vertrouwen. Maar die pincode hebben ze niet nodig om geld van je rekening te halen. "Ga nooit in op een verzoek om je digipas te gebruiken en geef nooit info over dit apparaatje", aldus de politie. Slachtoffers kunnen terecht op 'meldpunt.belgie.be'. (SRB)