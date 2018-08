400.000 huisdierstickers moeten beestjes uit brand redden 14 augustus 2018

Sinds gisteren zijn de eerste uniforme huisdierstickers in omloop. De sticker - die je zichtbaar aan je huis of raam kan ophangen -moet in één oogopslag duidelijk maken welke dieren zich in een woning bevinden. Zo kunnen hulpdiensten in het geval van brand ook de dieren redden. "Er zijn nu heel wat verschillende stickers in omloop. Soms bestaan er zelfs verschillende varianten binnen dezelfde brandweerzone", zegt minister Ben Weyts, die de stickers gisteren officieel overhandigde in Duffel. Vlaanderen geeft steden en gemeenten sinds mei de mogelijkheid om in te tekenen op de uniforme sticker, die gedrukt wordt op kosten van de Vlaamse overheid. De lokale besturen moeten dan enkel nog instaan voor de verdeling. 229 van de 308 Vlaamse lokale besturen bestelden al 400.000 stickers. (AVH)

