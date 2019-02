400.000 euro voor CL-winnaar 15 februari 2019

De Europese federatie (CEV) maakte gisteren bekend dat de finales van de Champions League mannen én vrouwen zullen plaatsvinden op 18 mei in Berlijn. Waar vroeger de eindstrijd met een Final Four werd beslecht, mannen en vrouwen afzonderlijk - de organisator was automatisch geplaatst, krijgen we nu één wedstrijd, één finale. Vroeger verdiende de CL-winnaar 135.000 euro bij de mannen, 75.000 euro bij de vrouwen, dit seizoen en voor het eerst wordt het prijzengeld gelijkgesteld: 400.000 euro voor de winnaar bij de mannen en hetzelfde bedrag voor de winnaar bij de vrouwen. (BrV)