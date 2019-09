Exclusief voor abonnees 400.000 bezoekers voor Open Monumentendag 09 september 2019

De 31ste editie van Open Monumentendag heeft gisteren zeker 400.000 geïnteresseerden gelokt. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Dit jaar stonden veel evenementen in het teken van 75 jaar bevrijding. Toppers waren onder meer een programma rond de Oostendse zeedijk, goed voor meer dan 6.300 bezoekers. Een bezoek aan verschillende villa's, de tramstelplaats en het pas gerestaureerde Hotel Continental in De Panne kon liefst 6.500 bezoekers lokken. Andere toppers waren de Historische Huizen in Gent, die 6.650 mensen ontvingen, en de abdijsite van Herkenrode bij Hasselt, goed voor 5.000 bezoekers.