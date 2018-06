40 zeebaarzen gevolgd met een zendertje 19 juni 2018

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gaat deze zomer 40 zeebaarzen volgen met zogenaamde 'combinatiezenders'. Die zullen niet alleen de positie van de vis registreren, maar ook doorlopend metingen uitvoeren van waterdiepte en -temperatuur. De Europese zeebaars is een gesmaakte vis, geliefd bij hengelaars. Maar sinds 2010 komt hij in de zuidelijke Noordzee steeds minder voor. Bedoeling van het onderzoek is om de verspreiding en de verplaatsingen van de Europese zeebaars te controleren. Omdat we momenteel zo weinig weten over de ecologische omstandigheden van de zeebaars, kunnen we de populatie ook moeilijker in stand houden. Momenteel zijn er al vangstbeperkende maatregelen voor de commerciële en de recreatieve visserij. Zo mogen recreatieve zeevissers momenteel wel nog zeebaars vangen, maar moeten ze die verplicht terugzetten. (LBB)

