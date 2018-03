40% van kinderen loopt hersenletsel op bij verkeersongeval 14 maart 2018

Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud lopen veel meer risico om een hersenletsel op te lopen bij een verkeersongeval dan bij eender welk ander ongeval. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Wetenschappers analyseerden de dossiers van 1.064 kinderen die op de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg werden binnengebracht. De meesten liepen een letsel op tijdens sportactiviteiten (48%) of een val (26%). In 27% van die gevallen ging het om een hersenletsel. Bij verkeersongevallen ligt dat cijfer hoger: daar liep 40% van de kinderen zelfs een schedelbreuk op. Nog uit het onderzoek blijkt dat jongens veel vaker het slachtoffer zijn van een ongeval dan meisjes. Opvallend: de meeste incidenten gebeuren tijdens het voetballen of het trampolinespringen in de maanden mei en juni.

