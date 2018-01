40 uur op de bus voor 90 minuten voetbal 31 januari 2018

Het enthousiasme voor het WK in Rusland mag dan al wat minder zijn dan vier jaar geleden toen het toernooi in Brazilië plaatsvond, sommige supporters hebben er veel voor over om de Rode Duivels aan het werk te zien. Enkele tientallen fans zullen eind juni per bus afreizen naar Kaliningrad om daar de wedstrijd Engeland - België bij te wonen. "We rekenen op een heenreis van 16 à 18 uur", zegt Michael Vandersteen, voorzitter van de organiserende supportersclub De Bemvoort. "Omdat we in Gdansk (Polen), op een kleine 200 kilometer van Kaliningrad, overnachten voor en na de wedstrijd, moeten we ook nog eens rekenen op twee keer drie uur bus ter plekke. Alles samen wordt dat dus al gauw zo'n 40 uur bus. Maar de interesse is groot, onze bus gaat zeker vol geraken." De busreis, inclusief overnachtingen maar zonder wedstrijdtickets, kost 250 euro. (DB)

