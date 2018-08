40 procent van alle olympische tickets te verdienen WK ZEILEN 03 augustus 2018

Op het WK zeilen in het Deense Aarhus zijn vanaf vandaag veertig procent van alle olympische tickets te verdienen. In de Laser Radial wil Emma Plasschaert, op het EK in mei nog goed voor brons, in de top 18 finishen en zich zo verzekeren van Tokio 2020. Elk land mag slechts één atleet per categorie naar de Spelen sturen. Ook Maité Carlier (22), die in 2016 WK-brons bij de min 21-jarigen won, treedt aan in de Laser Radial-klasse.

