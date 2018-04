40 procent minder inbraken 14 april 2018

Uit de eerste cijfers van 2018 blijkt dat er in de politiezone Erpe-Mere/Lede in het eerste trimester van dit jaar liefst 40 procent minder inbraken werden geregistreerd dan vorig jaar. "Vorig jaar werden in het eerste trimester maar liefst 35 inbraken vastgesteld op het grondgebied van onze politiezone. Dit jaar halen we betere cijfers. Er werden dit jaar slechts 21 inbraken vastgesteld, waarvan zes pogingen", luidt het. Donderdagnacht werd wel nog een crimineel betrapt in een tuin langs de Zandstraat in Erondegem. Donderdagochtend werd om 10.45 uur ook het Buurtinformatienetwerk (BIN) van Bambrugge/Burst geactiveerd voor twee verdachte bedelaars die aanbelden langs de Oudenaardsesteenweg. (KMJ)