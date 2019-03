40 procent meer bouwvergunningen in Vlaanderen 01 maart 2019

In de eerste elf maanden van 2018 zijn in Vlaanderen 40,6% meer bouwvergunningen toegekend. In de rest van het land is er sprake van een daling, zo blijkt uit cijfers van Statbel: in Wallonië met 7,8% en in Brussel zelfs met 23,2%. De globale stijging van 25% voor het hele land is dus uitsluitend toe te schrijven aan Vlaanderen.

HLN