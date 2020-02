Exclusief voor abonnees 40 nieuwe tips over verdwenen Britta Cloetens 28 februari 2020

00u00 0

De federale politie heeft de voorbije weken, tijdens de uitzending van de VRT-reeks over de verdwijning van Britta Cloetens (25), zowat 40 nieuwe tips gekregen. "Dat zijn er veel", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "De ene tip is al wat concreter en waarschijnlijker dan de andere. Hoe dan ook gaan we ze allemaal onderzoeken. Mogelijk zit de cruciale tip ertussen, we hopen daar uiteraard op. We zitten niet stil, we blijven zoeken." Cloetens verdween op 23 april 2011 na een bezoek aan de Honda-garage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Verkoper Tijl Teckmans bekende later dat hij Cloetens om het leven heeft gebracht, naar eigen zeggen omdat ze hem na wat flirten had afgewezen. Hij zou het lichaam in de Ardennen aan een verlaten weggetje hebben gedumpt, maar zou zich niet meer herinneren waar precies. Ook na tal van zoekacties is haar lichaam nog niet terecht. Teckmans werd in 2015 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord. Wie informatie heeft, kan terecht op 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis