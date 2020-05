Exclusief voor abonnees 40% minder verkeer in Brussel 07 mei 2020

Brussel herademt wat door de lockdown. Sinds 13 maart is er een daling van het verkeer met gemiddeld 40%. Tijdens de spits - tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 20 uur - blijft het op probleemlocaties wél nog druk, met nog tot 80% van de normale verkeersdrukte. Dat blijkt uit een analyse van Sirris, het onderzoekscentrum van de technologie-industrie, aan de hand van 50 meetpunten. Uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta blijkt dat werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het verst moeten pendelen: gemiddeld 27,1 kilometer, tegenover 19,7 voor wie in Vlaanderen werkt en 21,5 in Wallonië. Zes op de tien pendelen dan ook naar de hoofdstad van buiten het gewest, vooral vanuit Vlaanderen. Acerta verwacht dat door de positieve effecten die bedrijven en werknemers ondervinden van thuiswerk, het aantal gereden woon-werkkilometers sterk zal terugvallen. In Brussel liggen nog de grootste winstkansen. "Bovendien kent het Brussels Gewest heel wat dienstenbedrijven op een vrij kleine oppervlakte", zegt Sarah De Groof van Acerta. "Voor deze dienstenbedrijven is het ook gemakkelijker om telewerk in te voeren." (SPK)

