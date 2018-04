40 miljoen streams voor Avicii daags na z'n overlijden 26 april 2018

De nummers van Avicii worden sinds zijn dood vorige vrijdag massaal beluisterd op streamingdiensten als Spotify. Een dag na zijn overlijden werden zijn hits meer dan 40 miljoen keer aangeklikt. In de top 10 van meest beluisterde nummers wereldwijd staan intussen vijf nummers van Avicii, waaronder 'Wake Me Up', 'Levels' en 'Without You'. In de totale top 50 staan er zelfs tien van zijn nummers. Ook de verkoop is enorm gestegen: alleen al in de VS werden op de dag van zijn overlijden 25.000 van zijn nummers gekocht. Avicii wist overigens ook voor zijn dood records te breken: toen 'Wake Me Up' werd uitgebracht, was de song het meest beluisterde nummer ooit op Spotify. (TDS)

