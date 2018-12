40 miljoen opgehaald met crowdfunding 21 december 2018

Crowdfunding is tot nu toe een beperkt fenomeen in België. In zes jaar werd met 232 projecten 40 miljoen euro opgehaald bij het grote publiek. Dat blijkt uit een analyse door de FSMA, de toezichthouder op de financiële markten. Per project werd zowat 170.000 euro binnengehaald, door gemiddeld 100 individuele investeerders. De doorsnee-inleg is dus zo'n 2.800 euro. De helft van de investeerders blijft beneden de grens van 500 euro. De FSMA merkt op dat het selectieproces van de platformen erg streng is: zij kregen van begin 2012 tot eind 2017 liefst 17.389 projectvoorstellen binnen, maar slechts 273 werden aanvaard. Nog eens 41 haalden de eindstreep niet. Die strenge selectie moet de geloofwaardigheid van de crowdfundingmarkt versterken.

