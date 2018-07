40 miljoen Britten, Nederlanders, Duitsers en Fransen keken mee 04 juli 2018

Ook in het buitenland werd België-Japan bijzonder druk bekeken. Vooral de Britten - die tal van Duivels natuurlijk kennen uit de Premier League - stemden massáál af op de match. BBC1 lokte zomaar even 12,4 miljoen tv-kijkers en telde bovendien 2 miljoen streams. "Gestoorde cijfers voor een niet-Engelse match", tweette voetballegende Gary Lineker. Dat is niet gelogen. Ter vergelijking: het absolute kijkcijferrecord van 2018 was de match Engeland-België, met een piek van 18,6 miljoen.

HLN