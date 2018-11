40 miljard nodig voor heropbouw na Italiaans noodweer 06 november 2018

Italië heeft minstens 40 miljard euro nodig voor de heropbouw na het noodweer dat het land al dagen teistert. De regering stelt meteen een kwart miljard ter beschikking, maar hoopt vooral op extra noodfondsen van de Europese Unie. De Italiaanse premier Giuseppe Conte spreekt van een "immense tragedie" en zegt dat de noodtoestand later deze week zal worden afgekondigd. Intussen is de dodentol opgelopen tot 32. Siciliaanse reddingswerkers zochten gisteren in de buurt van de Gorgo Del Drago-rivier in Corleone nog naar een vermiste man wiens auto door een vloedgolf werd meegesleurd. Zaterdag kwamen nog negen leden van dezelfde familie om. Ook vandaag en morgen wordt er noodweer verwacht. (SPK)

