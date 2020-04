Exclusief voor abonnees 40 jaar samen, dat verdient een docusoap 23 april 2020

00u00 0

Veertig jaar zijn ze al samen, waarvan tien in het openbaar. Een docusoap hadden Luc Appermont (70) en Bart Kaëll (59) echter nog niet. In de tweedelige reeks 'Een paar apart' krijgen we een bijzondere inkijk in het levens- en liefdesverhaal van 's lands bekendste showbizzkoppel.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

