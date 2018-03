40 jaar geleden doorbrak Saronni suprematie De Vlaeminck in Tirreno 07 maart 2018

00u00 0

Roger De Vlaeminck heeft in 1978 een aura van onoverwinnelijkheid over zich. Hij heeft op dat moment al elk van de vijf wielermonumenten op zijn naam en hij is ook al zes jaar op rij de beste in Tirreno-Adriatico. Zijn grote rivaal Francesco Moser en de Noor Knut Knudsen bijten keer op keer de tanden stuk op de klasrijke Meetjeslander. Maar in 1978 gebeurt er iets wat niemand verwacht. Een piepjonge Italiaan, amper 20 jaar oud, grijpt al in de proloog de macht. Giuseppe 'Beppe' Saronni is de naam. Opgegroeid in de buurt van Milaan en een dik jaar voordien een officiële vrijbrief gekregen om de amateurcategorie over te slaan - dat ging toen nog zo. In zijn allereerste profkoers, in februari 1977, was hij meteen tweede geworden in de Trofeo Laigueglia. Een jaar later volgt in de Tirreno de bevestiging van al dat talent. Saronni wordt eindwinnaar en doorbreekt de suprematie van De Vlaeminck. Straf. In de jaren die volgen, zijn Saronni (op foto uit 1979) en Moser de bepalende figuren in het Italiaanse wielrennen. Ze verdelen het land in twee kampen, met elk hun voor- en tegenstanders, net zoals in de goede oude tijd met Fausto Coppi en Gino Bartali. Ze winnen elk ook twee keer Tirreno-Adriatico, maar de editie van 1978 blijft de meest verrassende.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN