40 jaar boekendievegge, nu mogelijk twee jaar cel 25 januari 2019

Een onverbeterlijke dievegge die het al veertig jaar op boeken gemunt heeft, riskeert twee jaar cel. Madeleine B. (65) staat terecht voor boekendiefstallen in winkels in Dendermonde en omstreken. Ze werd twee jaar geleden betrapt in de Standaard Boekhandel in Dendermonde. Twee grote tassen had ze gevuld met strips en boeken. Uiteindelijk bleek de vrouw ook regelmatig post te vatten op rommelmarkten om haar gestolen goed te verkopen. Een winkelier herkende haar op een rommelmarkt in Lokeren. Agenten namen er meer dan 700 gestolen boeken in beslag. Bij een huiszoeking troffen speurders ook nog eens een kast bomvol boeken aan. B. verklaart zelf dat ze al sinds 1978 steelt. "Ik kan er niet aan doen, het is een ziekte", zegt ze. Een inventaris in filialen in Lokeren, Ninove, Liedekerke, Aalst, Blankenberge, Dendermonde, Zele, Gent en Grimbergen leidde tot een schadevordering van 187.000 euro. De rechter velt een vonnis op 27 februari.

