40% intrest beloofd, 400.000 euro spaargeld weg 15 maart 2019

Het leek te mooi om waar te zijn, en dat was het ook. Een gezin uit het Limburgse Oudsbergen heeft zich door zogenaamde beleggingsadviseurs serieus laten vangen. De 53-jarige vader stak al zijn spaargeld in 'Tesla-aandelen', en overtuigde ook zijn kinderen om hetzelfde te doen. De intrest "zou tot 40% stijgen". In totaal werd meer dan 400.000 euro bijeengezameld en op een rekening in Malta gestort. Het gaat om al hun spaargeld, zelfs een voorziene erfenis, maar alles is nu weg. De politie is een onderzoek gestart, en hamert nog eens op alertheid bij dubieuze figuren die hoge intresten beloven. (MMM)

