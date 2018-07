40 extra mecaniciens bij Team Sky 14 juli 2018

De etappe van Arras naar Roubaix staat ook bij de klassementsrenners met rood aangestipt. Zowat alle topteams streven ernaar om op elk van de 15 kasseistroken minstens één mecanicien in te zetten. Die hebben elk een paar wielen én een aantal drinkbussen bij zich. Een aantal teams wil echt niéts aan het toeval overlaten. En uiteraard spant ook nu weer Team Sky de kroon. "In totaal hebben wij ruim 40 extra mensen opgetrommeld om onze renners te depanneren", vertelt Sky-ploegleider Servais Knaven. "We streven er naar om elke 600 meter op de kasseien iemand te hebben. Daar is heel wat werk ingekropen, maar we hebben het voordeel dat we onze service course in Deinze hebben, wat ervoor zorgt dat het praktisch goed te regelen is." (DNR)

