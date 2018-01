40 caramboles in 4 beurten: straf wereldrecord voor Jaspers 22 januari 2018

"Magisch." Zo omschreef de Nederlandse biljartbond het nieuwe wereldrecord van haar landgenoot Dick Jaspers (52) in de Duitse Bundesliga tussen BC Maagdenburg en Erlangen. De nummer drie van de wereldranglijst maakte dan ook 40 caramboles in vier beurten, goed voor een gemiddelde van 10,000. Het vorige WR werd gedeeld door Frédéric Caudron (UMB-1), die in 1997 en 2006, een partij in zes beurten afmaakte, net als de Italiaan Zanetti (UMB-4) in 2014.

