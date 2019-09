Exclusief voor abonnees 40 bouwvakkers nieuw NAVO-hoofdkwartier werden nooit betaald 21 september 2019

Zo'n veertig Roemeense bouwvakkers die werkten aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Haren werden nooit betaald. Ook de onderaannemer voor wie ze werkten, kreeg nooit zijn geld. België vertrouwde de bouwwerken in opdracht van de NAVO toe aan bedrijvenconsortium BAM Alliance 3, dat de werken uitbesteedde aan verschillende onderaannemers. Die werkten op hun beurt opnieuw met andere aannemers. In die cascade van bedrijven bleek er een aantal van twijfelachtig allooi. Zo ging MTB Belgium, verantwoordelijk voor een deel van de ijzeren structuren, failliet en werden enkele Roemeense arbeiders dus niet betaald. Het gaat om 450.000 euro plus interesten, samen goed voor 550.000 tot 600.000 euro.

