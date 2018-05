40 bezoekers vast op attractie: ijsje om het goed te maken 07 mei 2018

Veertig bezoekers van het pretpark Bellewaerde in Ieper zaten gisteren een uur lang vast in de attractie 'El Volador'. Onder een brandende zon bleef de draaiende toren van 16 meter hoog op 4 meter hoogte vast zitten. De brandweer kwam ter plaatse om de mensen te bevrijden. Drie ladderwagens en hoogtewerkers van het pretpark werden ingeschakeld om iedereen terug op de begane grond te krijgen. "De evacuatie is vlot verlopen en iedereen was begripvol", aldus An De Ridder van Bellewaerde. "De mensen kregen water en een ijsje om af te koelen. We deelden ook petjes uit tegen de zon."

