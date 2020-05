Exclusief voor abonnees 40.000 gratis nachten moeten toerisme in Limburg redden 18 mei 2020

Het Limburgse provinciebestuur maakt 2 miljoen euro vrij om alle 40.000 logiesbedden in Limburg voor één nacht op te kopen. Die worden in promotiepakketten op de markt gebracht om toeristen te lokken. De Limburgse logiessector liep tijdens de lockdown een miljoen overnachtingen en bijna 75 miljoen euro omzet mis. Met een 'zuurstoffinanciering' van 2 miljoen euro koopt de deputatie nu de volledige overnachtingscapaciteit voor één nacht op. Die overnachtingen worden tijdens de Limburgweek in september in promotiepakketten - 'één nacht boeken, één nacht gratis' - op de markt gebracht om toeristen te lokken. "Inclusief de bestedingen in horeca en retail zal deze kapitaalinjectie een omzet van 6,5 miljoen euro genereren", zegt gedeputeerde van Toerismse Igor Philtjens in 'Het Belang van Limburg'.

