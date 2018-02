40.000 euro cash 22 februari 2018

Mijn vader moest in 2008 wegens een oculair melanoom (kanker in het oog) de oogbal laten verwijderen. Hij wenste dat de ingreep wenste te laten uitvoeren door de prof. Die eiste 40.000 euro cash voor de operatie en een opname in een eenpersoonskamer. Mijn vader betaalde, hij stond met zijn rug tegen de muur. Twee jaar na de ingreep is mijn vader gestorven met uitzaaiingen tot in de lever.

Hans S.

