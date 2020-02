Exclusief voor abonnees 40,0% kans op kwalificatie AA GENT 21 februari 2020

1-0-verlies op AS Roma. De pauselijke zegen baatte niet. Ook AA Gent vervloekte zichzelf na een frustrerende avond in Rome. Een dramatische inspeelpass van Lustig leidde de 1-0 in, nadien lieten de Buffalo's een handvol kansen onbenut. De eindbalans: een beroerde 1-0-uitgangspositie. Statistisch gezien behoudt het wel een kans van 40% om de achtste finales te bereiken. Op 1.128 gevallen ging de uitploeg nog 451 keer door - één keer flikte Gent het tegen Feyenoord. Al kan een extra schietgebedje geen kwaad. (VDVJ)

