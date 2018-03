4 x verfilmd Eighties-nostalgie in 2044 03 maart 2018

Wie de geweldige scifi-thriller 'Ready Player One' heeft gemist, ontdekt hem vast nu de filmversie van Steven Spielberg eraan komt. Anno 2044 en de wereld is (nog maar eens) om zeep. Het gepeupel doodt de tijd met Oasis, een virtual reality-spel dat ontsnapping biedt uit de grauwe realiteit van de containerkampen. Wanneer een miljardair zijn erfenis in Oasis 'verstopt', gaat supernerd Wade Watts erachteraan. Maar alleen wie alles afweet van de eighties popcultuur - van 'War Games' over Winona Ryder tot Duran Duran - kan alle raadsels oplossen.

HLN