Exclusief voor abonnees 4 x spannend VOORGELEZEN 18 april 2020

00u00 0

Miss Marple met een twist

'Orange is the new black' meets Agatha Christie in de nieuwe pageturner van 's werelds beroemdste schrijvers-echtpaar Nicci French. Na het ontgoochelende 'Huis vol leugens' vorig jaar, herpakt het duo zich meesterlijk in 'In hechtenis', een niet neer te leggen mix van gevangenisdrama, rechtbankthriller en lekker ouderwetse whodunit. In een schuur in een Engels kustdorpje wordt het lichaam van buurman Stuart gevonden. Buitenbeentje Tabitah Hardy belandt als hoofdverdachte in de gevangenis, van waaruit ze als een jonge versie van Miss Marple op zoek gaat naar de echte dader. Zet alvast even Netflix on hold, want 'In hechtenis' grijpt je meteen beet, om ruim 400 pagina's niet meer los te laten. In hechtenis. Nicci French. Uitgeverij Ambo/Anthos. € 22,99

