Exclusief voor abonnees 4 x spannende zomer Voorgelezen 29 juni 2019

00u00 0

Ontvoerd door terroristen

Een virusexperte en Sara Linton, één van Karin Slaughters vaste personages, worden ontvoerd in 'Laatste weduwe', de nieuwe thriller van de Amerikaanse queen of crime. De daders: een racistische groepering die vrouwen terug aan de haard wil en broedt op een monsterlijke aanslag. Wat en waar, dat kom je pas te weten in de nagelbijtend spannende laatste vijftig pagina's. Om zijn geliefde Sara uit de handen van de bende te redden, gaat agent Will Trent undercover. Natuurlijk onder het wakende oog van collega Faith en zijn bazin Amanda, ook al oude Slaughter-bekenden. Was Slaughter vroeger discreet over haar politieke ideeën, dan steekt ze tegenwoordig niet meer weg wat ze vindt van extreemrechts in Amerika. En van alfamannetjes die rassenhaat en seksisme prediken. 'Laatste weduwe' is dé mustread thriller van de zomer: brandend actueel, razend spannend en zoals altijd geweldig geschreven.

