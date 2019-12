Exclusief voor abonnees 4 x lezen in kerstsfeer 21 december 2019

00u00 0

Moordmysterie op oudejaar

Thrillen in de kerstvakantie? Moet kunnen! Zeker met een spannende whodunit die zich afspeelt tijdens het eindejaarsfeest van een vriendengroep in de Schotse Highlands. Waar Lucy Foley de mosterd haalde voor 'De jachtpartij' is zonneklaar: de sfeer van Agatha Christies 'Tien kleine negertjes' zit er al vanaf de start in, wanneer jachtopziener Doug tijdens een sneeuwbui een lijk vindt. Wie het loodje legde en wie van de gasten de moord pleegde, kom je met mondjesmaat te weten in korte flashbacks die telkens vanuit het perspectief van één van de studievrienden worden verteld. 'Vrienden' kun je deze bende naderhand niet noemen: zowat elk verhaal bulkt van de achterdocht en opgekropte woede. Knap hoe Foley haar puzzel in elkaar heeft gestoken en je tot op het einde op het puntje van je stoel houdt.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis