4 x goede voornemens

Ga rennen

"Go run rijmt niet toevalig op have fun", schrijft journaliste en loopjunkie Josefien De Bock in de inleiding van dit mooi uitgegeven boek: hoe vaker je loopt, hoe leuker het wordt. Om je leven lang met plezier te lopen, heb je nodig: de juiste motivatie (Mind), een goede loopuitrusting (Gear), de correcte manier van trainen (Action), gezonde voeding (Food) en lichaamsverzorging (Body). De Bock en haar loopmaatje, Sporza-journalist Maarten Vangramberen, belichten ze uitgebreid en houden een hoofdstuk over voor 'Fun'.

Ideaal voor wie nu al rent of er straks wil mee starten, met extra advies van experts.

Go Run. Op naar een betere conditie en meer plezier bij het hardlopen. Josefien De Bock en Maarten Vangramberen. Lannoo. € 26

