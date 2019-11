Exclusief voor abonnees 4 x gelukkiger leven VOORGELEZEN 16 november 2019

00u00 0

Bijzondere herinneringen

Nu de hele wereld dankzij hem hygge - of de Deense kunst van het leven - kent, richt geluksonderzoeker Meik Wiking zich op een andere manier van gelukkig(er) worden: je mooiste momenten leren koesteren. Want goede herinneringen zijn gezond. Niet voor niets worden ze ingezet door psychologen als hulpmiddel tegen depressie en eenzaamheid. In een mix van persoonlijke verhalen en onderzoeksresulaten, verdeeld over korte leesstukjes in acht hoofdstukken, legt Wiking uit hoe je ze nu het best creëert én onthoudt. Door af en toe iets nieuws te proberen bijvoorbeeld, al je zintuigen in te zetten, met aandacht door het leven te stappen en vooral níet alles op sociale media te gooien. Want in de tijd die je zo uitspaart, beleef je misschien een moment dat je wel bijblijft.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu